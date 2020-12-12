ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иранский вариант транзита. Откровения Александра Лукашенко

12.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Будущее закрытие границ стало темой №1 в беларуском информационном пространстве. При этом в тень ушли другие события

Иранский вариант транзита. Откровения Александра Лукашенко
Одно из них - откровения Александра Лукашенко по идее внести в Конституцию новый орган власти "Всебеларуское народное собрание".

Немногие комментарии на данную тему носили, скорее, характер обсуждения самого факта появления "хурала" в основном законе. В реальности ситуация несколько сложнее.

Внимание надо обращать на детали. В частности, предложение сделать этот орган "постоянным" со сроком полномочий 5 лет. И передать именно ему часть "президентских" полномочий.

Это называется "иранский вариант" транзита. Почему? В отличие от Казахского варианта, где Назарбаев просто получил новую должность и возможность по желанию вмешиваться в политику страны, тут речь идёт о создании устойчивой системы. Где на низовом уровне (как в Иране) может быть буйство демократии, с активным парламентом, свободой прессы, конкуренцией мнений и даже драками в сессионном зале. Но новый орган (в Иране это "Совет экспертов" и "Совет стражей конституции") будет жёстко контролировать стратегические направления. И, возможно, назначения силовиков. 


При этом новый орган будет отвечать за изменения в Конституцию. А лишить его полномочий, то есть отстроить нормальную систему, без лишних раковых опухолей будет невозможно без конституционного процесса. Который в руках ... "Всебеларуского народного собрания". Как говориться, цикл замкнулся.

Одним словом, Лукашенко решил не рисковать с подходами, вроде усиления Совета Безопасности, а пойти путём создания замкнутой и, как ему кажется, устойчивой системы.

Контуры того, как это будет работать, а так же почему "тактический уровень" принятия решений в такой схеме может быть "демократичным" (но это не повлияет на суть режима) - в данном видео.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будущее закрытие границ стало темой №1 в беларуском информационном пространстве. При этом в тень ушли другие события
 
Новости дня
Новости разные
 
За пятницу более 1800 человек пострадали из-за гололеда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика