Умер Валентин Гафт









"разум у него соображает". В августе 2019 года Гафт перенес инсульт и находился на длительной реабилитации в лечебно-реабилитационном центре. В марте Остроумова рассказала, что он все слышит и понимает,





Гафт играл в театрах имени Моссовета, на Малой Бронной, в «Современнике», Театре сатиры и «Ленкоме». Снялся более чем в 200 фильмах



