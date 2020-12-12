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Умер Валентин Гафт

12.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский актер и театральный режиссер Валентин Гафт после продолжительной болезни умер в возрасте 85 лет.



В августе 2019 года Гафт перенес инсульт и находился на длительной реабилитации в лечебно-реабилитационном центре. В марте Остроумова рассказала, что он все слышит и понимает, "разум у него соображает".

Гафт играл в театрах имени Моссовета, на Малой Бронной, в «Современнике», Театре сатиры и «Ленкоме». Снялся более чем в 200 фильмах
 
 
 
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Известный российский актер и театральный режиссер Валентин Гафт после продолжительной болезни умер в возрасте 85 лет.
 
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