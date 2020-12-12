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Умер Валентин Гафт
Источник материала: Партизан
Известный российский актер и театральный режиссер Валентин Гафт после продолжительной болезни умер в возрасте 85 лет.
В августе 2019 года Гафт перенес инсульт и находился на длительной реабилитации в лечебно-реабилитационном центре. В марте Остроумова рассказала, что он все слышит и понимает,
Гафт играл в театрах имени Моссовета, на Малой Бронной, в «Современнике», Театре сатиры и «Ленкоме». Снялся более чем в 200 фильмах
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Известный российский актер и театральный режиссер Валентин Гафт после продолжительной болезни умер в возрасте 85 лет.
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