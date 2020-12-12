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"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог

12.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог

С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб: очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?

Куда увозят собранный снег? И какой ремонт продолжается на дорогах в зимний сезон?

Об обслуживании московских дорог рассказывает заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

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Какие противогололедные материалы применяют для обработки московских дорог, и так ли они необходимы городу? Из чего они состоят и способны ли причинить вред...
 
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