Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Москва.Backstage". Уборка и ремонт городских дорог

С наступлением зимы уборка московских дорог становится одной из приоритетных задач коммунальных служб: очистка от снега обеспечивает не только транспортную доступность, но и безопасность пешеходов.

Как работа дорожных служб Москвы зависит от прогноза погоды? Какую спецтехнику используют в городе для уборки? Правда, что центр очищают раньше окраин?

Куда увозят собранный снег? И какой ремонт продолжается на дорогах в зимний сезон?

Об обслуживании московских дорог рассказывает заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

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