Почти 2 тысячи человек за сутки обратились за медпомощью из-за гололедицы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Гололедица и холод стали причиной массового обращения белорусов в учреждения здравоохранения, только за последние сутки в Гомельской области помощь медиков понадобилась 868 гражданам, сообщила пресс-служба Минздрава в субботу.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Минске и некоторых регионах Беларуси в связи с гололедом и гололедицей на дорогах. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться и в субботу.

В Гомельской области из 868 человек, 780 получили помощь амбулаторно. Госпитализировали 88 граждан. Лишь у одного пациента зафиксирована холодовая травма, у остальных - гололедные.

Проблемы были и у жителей других областей. В основном причиной травм стала гололедица. Могилевская область идет второй в списке по числу обращений в медучреждения - 327 человек. В Витебской области помощь медиков понадобилась 320 гражданам, в Брестской - 117.

В Гродненской и Минской областях зарегистрировано 19 и 164 обращения соответственно.

В Белорусской столице из-за гололедицы помощь понадобилась 52 гражданам. Всего в республике зарегистрировано 1867 обращений за сутки.

МЧС предупреждает, что при такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Спасатели рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем.