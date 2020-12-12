Легендарный пивзавод в Могилеве сносят. Что там будет

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сносят часть главного корпуса легендарного пивзавода на улице Островского, пишет 6tv.by. Им вот уже 12 лет владеет частник. На паспорте объекта указано, что территорию после сноса благоустроят.



Фото: 6tv.by

Могилевский пивзавод построил в 1862 году Франц Леккер. Тогда, почти 160 лет назад, эта часть города называлась Московским предместьем, а улица, на которой появился завод, — Шоссейной. Сейчас это улица Островского, 64 в районе Заднепровье.

Уже в 1875 году на заводе трудились 12 работников, работали две паровые машины. К 1911 году количество работников составило уже 61 человек. На заводе варили 161 000 дал пива. После революции завод национализировали и кроме пива производили лечебные воды, крупу из овса и проса, ячмено-овсяный и солодовый кофе.

В 1944 году завод взорвали немцы. В 1965 году пивзавод восстановили и начали производить 1,5 миллиона дал пива и 3 300 тонн солода. Самые известны названия пива в советское время — «Жыгулёўскае», «Бархатнае», «Ленінградскае», «Мартаўскае». В 1990-е годы варили «Губернское», «Гуляка», «Машэка» и другие сорта.

В 2008 году завод был объявлен банкротом и продан частнику.