Смертельное ДТП на МКАД: столкнулись два автомобиля, третий сбил вышедшую из машины пассажирку

Источник материала: Tut.by

Около 7.35 12 декабря на 12-ом километре внешней стороны МКАД произошла авария со смертельным исходом, сообщает Следственный комитет.



Фото: t.me/skgovby

На МКАД столкнулись два легковых автомобиля. После столкновения Ford съехал на обочину, Mazda остался на проезжей части. Из Mazda вышла 52-летняя женщина, ее сбил 25-летний водитель Opel. От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия. Следователи отмечают, что дорожное полотно было своевременно обработано реагентами.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.



Фото: t.me/skgovby

Следователи просят свидетелей ДТП обратиться в следственное управление по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389−55−55 и (8033) 333−67−19.