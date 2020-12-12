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«Сидим, как на пороховой бочке». Как заведения Бреста готовятся к новогодним корпоративам, которых может не быть

12.12.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 20 декабря в заведениях Бреста стартует пора новогодних корпоративов. Брестский горисполком для своих сотрудников решил в этом году не проводить массовых празднований из-за эпидситуации и порекомендовал другим «последовать своему примеру». Мы связались с брестскими ресторанами и агроусадьбами, чтобы узнать, как бизнес отреагировал на предложение городских властей.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: mysistersarahrocks.com

Нынешний сезон новогодних праздников брестские рестораны встречают в режиме неопределенности. 10 декабря истек срок действия решения горисполкома об ограничении времени работы объектов массового скопления людей. Заведения, напомним, могли работать только до 23.00. Продлеваются ли ограничения, работники заведений, с которым пообщался TUT.BY, не знают. Никаких новых распоряжений им не приходило.

— Сидим, как на пороховой бочке. Ждем, вдруг от брони начнут отказываться, — рассказывают TUT.BY в одном из ресторанов.

По информации TUT.BY, ограничение режима работы до 23.00 действует и после 10 декабря. Однако это не коснется забронированных заблаговременно корпоративов при условии, что заказчик уже внесен аванс и есть запись в книге регистрации заказов.

Помимо ограничения времени работы, в городе продолжают действовать и другие санитарные требования к организации работы общепита.

— Масочный режим, ограничения работы, дистанция между гостями не менее полутора метров, — перечислили предпринимаемые меры в брестском ресторане «Клюква».

По данным на 10 декабря, здесь свободными под корпоративы оставались шесть дат. Стоимость новогоднего праздника — 90 рублей на человека: 65 рублей кухня и 25 за культурную программу.

— У нас корпоративы начинаются с 20 декабря. Сейчас почти все даты заняты, — рассказали в ресторане «Ташкент».

Провести корпоратив в «Ташкенте» обойдется в 85 рублей на человека: 60 рублей — кухня, 25 — музыкальная программа.

Ночной клуб Coyote приглашает гостей на предновогоднюю программу «White Sensation». Заказов достаточно, но и свободных дат хватает, говорят в заведении. Например, до сих пор вакантны 20 и 21 декабря. Есть места и в период с католического Рождества до Нового года.

Корпоратив в Coyote в предновогодние дни обойдется в 85 рублей на человека с кухней и программой. Гостей будут развлекать воздушные гимнасты. 31 декабря праздник будет стоить 130 рублей на человека.

Готовятся к корпоративам и в кафе «Незабудка» возле Брестской крепости. Цена — 80 рублей на человека. В стоимость входит кухня и программа.

В агроусадьбе «Три богатыря» Кобринского района в ответ на вопрос о корпоративах вздыхают: есть, мол, немного, но не сравнить с тем, что было в прошлые годы.

— А будут они или не будут — неизвестно. Может, начнут отказываться, — говорят в агроусадьбе.

Стоимость корпоратива в «Трех богатырях» — 45 рублей с человека. Сюда входит только кухня. За программу отвечает заказчик. Заказы принимаются на группы от 15 человек.

— Пока у нас есть несколько корпоративов записанных, но они сами не знают, будут ли. Может, и у них на предприятиях решат не собираться, — объясняют в «Трех богатырях».

В агроусадьбе «Семисосны», что под Брестом, также сетуют на предпраздничное затишье. Если раньше заказы принимали только на большие группы, теперь берут и коллективы поменьше.

— С этой пандемией мы берем уже и по 30, 40 и по 50 человек, — рассказали в «Семисоснах».

Корпоратив в агроусадьбе обойдется в 55 рублей на человека. В стоимость включена только кухня.

А у вас будет корпоратив? Расскажите в комментариях.

 
Теги: Брест
 
 
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В популярных городских заведениях свободных дат под корпоративы остается все меньше, но заполняемость едва ли сравнится с той, что было в прошлые годы.
 
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