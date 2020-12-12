|
«Сидим, как на пороховой бочке». Как заведения Бреста готовятся к новогодним корпоративам, которых может не быть
Источник материала: Tut.by
С 20 декабря в заведениях Бреста стартует пора новогодних корпоративов. Брестский горисполком для своих сотрудников решил в этом году не проводить массовых празднований из-за эпидситуации и порекомендовал другим «последовать своему примеру». Мы связались с брестскими ресторанами и агроусадьбами, чтобы узнать, как бизнес отреагировал на предложение городских властей.
Нынешний сезон новогодних праздников брестские рестораны встречают в режиме неопределенности. 10 декабря истек срок действия решения горисполкома об ограничении времени работы объектов массового скопления людей. Заведения, напомним, могли работать только до 23.00. Продлеваются ли ограничения, работники заведений, с которым пообщался TUT.BY, не знают. Никаких новых распоряжений им не приходило.
— Сидим, как на пороховой бочке. Ждем, вдруг от брони начнут отказываться, — рассказывают TUT.BY в одном из ресторанов.
По информации TUT.BY, ограничение режима работы до 23.00 действует и после 10 декабря. Однако это не коснется забронированных заблаговременно корпоративов при условии, что заказчик уже внесен аванс и есть запись в книге регистрации заказов.
Помимо ограничения времени работы, в городе продолжают действовать и другие санитарные требования к организации работы общепита.
— Масочный режим, ограничения работы, дистанция между гостями не менее полутора метров, — перечислили предпринимаемые меры в брестском ресторане «Клюква».
По данным на 10 декабря, здесь свободными под корпоративы оставались шесть дат. Стоимость новогоднего праздника — 90 рублей на человека: 65 рублей кухня и 25 за культурную программу.
— У нас корпоративы начинаются с 20 декабря. Сейчас почти все даты заняты, — рассказали в ресторане «Ташкент».
Провести корпоратив в «Ташкенте» обойдется в 85 рублей на человека: 60 рублей — кухня, 25 — музыкальная программа.
Ночной клуб Coyote приглашает гостей на предновогоднюю программу «White Sensation». Заказов достаточно, но и свободных дат хватает, говорят в заведении. Например, до сих пор вакантны 20 и 21 декабря. Есть места и в период с католического Рождества до Нового года.
Корпоратив в Coyote в предновогодние дни обойдется в 85 рублей на человека с кухней и программой. Гостей будут развлекать воздушные гимнасты. 31 декабря праздник будет стоить 130 рублей на человека.
Готовятся к корпоративам и в кафе «Незабудка» возле Брестской крепости. Цена — 80 рублей на человека. В стоимость входит кухня и программа.
В агроусадьбе «Три богатыря» Кобринского района в ответ на вопрос о корпоративах вздыхают: есть, мол, немного, но не сравнить с тем, что было в прошлые годы.
— А будут они или не будут — неизвестно. Может, начнут отказываться, — говорят в агроусадьбе.
Стоимость корпоратива в «Трех богатырях» — 45 рублей с человека. Сюда входит только кухня. За программу отвечает заказчик. Заказы принимаются на группы от 15 человек.
— Пока у нас есть несколько корпоративов записанных, но они сами не знают, будут ли. Может, и у них на предприятиях решат не собираться, — объясняют в «Трех богатырях».
В агроусадьбе «Семисосны», что под Брестом, также сетуют на предпраздничное затишье. Если раньше заказы принимали только на большие группы, теперь берут и коллективы поменьше.
— С этой пандемией мы берем уже и по 30, 40 и по 50 человек, — рассказали в «Семисоснах».
Корпоратив в агроусадьбе обойдется в 55 рублей на человека. В стоимость включена только кухня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сидим, как на пороховой бочке». Как заведения Бреста готовятся к новогодним корпоративам, которых может не быть
В популярных городских заведениях свободных дат под корпоративы остается все меньше, но заполняемость едва ли сравнится с той, что было в прошлые годы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)