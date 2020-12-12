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Умер Валентин Гафт, символ эпохи

12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В возрасте 85 лет скончался актер Валентин Гафт.

Умер Валентин Гафт, символ эпохи

Причина смерти не уточняется. В августе прошлого года актер перенес инсульт. Позже его перевели в реабилитационный центр, сообщает ТАСС.

Валентин Гафт родился в 1935 году, окончил Школу-студию МХАТ, сменил после выпуска несколько театров, а в конце 1960-х нашел себе дом в легендарном «Современнике».

Еще студентом Гафт начал сниматься в кино, сыграл более ста ролей, среди них узнаваемые образы дворецкого Брассета в мюзикле «Здравствуйте, я ваша тетя!», председателя кооператива в «Гараже», полковника Покровского в исторической трагикомедии «О бедном гусаре замолвите слово», Сатанеева в «Чародеях», а также Воланда и Каифы в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» (1994 и 2005 годы).

Валентин Гафт также известен своими смешными, а порой и злыми эпиграммами на коллег, которые, по его признанию, обидели не одну знаменитость, отмечает Газета.ru.

В 2014-м Гафт вошел в число российских артистов, которые поддерживают Украину и выступают против действий Владимира Путина в Крыму.

В 2015-м народный артист так прокомментировал оскорбительные слова режиссера и актера Олега Табакова об украинцах: «Мы оба народные артисты, но, видимо, народы у нас разные».

Валентин Гафт: «Алла развернулась и как дала мне по морде!»

 
 
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В возрасте 85 лет скончался актер Валентин Гафт.
 
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