Источник материала: Хартия'97

Система выписала себе билет в один конец 12.12.2020, 12:47

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Фото: ТАСС

Мы можем сделать ее путь еще короче.

«Мечтая, мы думаем о чем-то большом и далеком. Мы откладываем ощущение счастья до того заветного момента, когда эта большая мечта осуществится. Однако именно радость от маленьких побед на пути к ней и дает вкус жизни», пишет читатель телеграм-канала «Баста!» :

— Когда мы поставили себе задачу изменить систему управления государством, мы думали, что будет достаточно сменить одного человека.

По мере развития событий стало понятно, что только изменение всех институтов государственной системы может принести нужный нам результат. Этот процесс состоит из миллионов мелких этапов, тысяч средних, десятков больших. Самым сложным этапом любого изменения является его старт.

Все, что происходило до выборов и сами выборы - было этапом подготовительным. Мы шаг за шагом осознавали ущербность системы и ощущали острую необходимость ее поменять. Все это напоминало подъем в гору.

Стартом же процесса стало массовое насилие 9-11. Согласно пирамиде потребностей, политические проблемы ближе к верху, чувство несправедливости в середине, а почти в самом низу находится безопасность. То, что в процесс вовлечено такое огромное количество людей, можно объяснить именно отсутствием безопасности помноженном на чувство несправедливости.

Возможен ли возврат к системе управления до?

Правильно ли действует система?

Может ли террор дать чувство безопасности, а беззаконие - чувство справедливости?

Все предпринимаемые властью действия подогревают протестное движение. Заставляют его принимать более сложные, организованные, профессиональные формы. Создавать инфраструктуру протеста, которая начинает замещать институты власти.

С момента старта процесса мы летим с горы. Действия системы могут скорректировать время нашего полета, взять левее или правее. Но изменения, происходящие в обществе, необратимы.

Более того, любая активность системы приводит к приближению изменений. Например, закрытие границ. Раньше энергия протеста могла уехать, раствориться в окружающем мире. Теперь она будет бурлить дома. А загнанная в угол энергия - страшная вещь для ее угнетателя.

Важен сам факт движения, постоянных мелких изменений, которые делают систему другой.

Каждый шаг каждого человека меняет систему.

Получив результат своего действия, очень важно радоваться сейчас.

Чем дольше система откладывает решение проблемы безопасности, тем хуже моральное состояние людей и глубже экономический кризис. А желание кушать лежит в основе пирамиды потребностей, неудовлетворенность этой потребности подключает к протесту все больше людей.

9-11 система уже выписала себе билет в один конец. В наших силах сделать ее путь короче.

Участвуя, мы приближаем исполнение нашей мечты.

Маленькими шагами к большой победе!

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