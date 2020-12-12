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«Хочу санки и нового президента»

12.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Хочу санки и нового президента»

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  • 12.12.2020, 12:38
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«Хочу санки и нового президента»

Что рисуют белорусские дети накануне Нового года.

Белорусы присылают «Белсату» рисунки своих детей. В последнее время детское творчество связано с событиями в стране.


«Рисунок моего сына о восприятии ситуации в стране. Его зовут Леша, ему 9 лет», – пишут читатели сайта телеканала.

ХОРОШИЕ РИСУНКИ ОТ 13-ТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ










КОМИКС ОТ 7-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА.


Еще один комикс от 10-летней девочки.


Смотрите! Это же современный Марк Шагал!


НАМ ПИШУТ: «ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЕГО 14-ЛЕТНЕГО СЫНА. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»


КОГО ЭТО НАМ НАПОМИНАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕК ЗА РЕШЕТКОЙ?


Творчество ребенка 7 лет:







ВОЛЯ НАРИСОВАЛА ОТКРЫТКУ ДЕДУ МОРОЗУ: «Я ХОЧУ САНКИ И ОБЪЕМНУЮ ЗМЕЙКУ. И АРТЕМКЕ НОСОЧКИ. А МАМЕ С ПАПОЙ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА».


«Такой рисунок нарисовала 9-летняя девочка после того, как в минувшее воскресенье гуляла с подругой во дворе и увидела ОМОН».

Наши читатели дали такой комментарий к картинке: «Белорусские дети дарят такие рисунки в поддержку задержанным по статье 23.34. Матвею 10 лет, нарисовал для Ани. Ане дали только штраф)»


БРУТАЛЬНЫ БАЯВІК, ЯКІ НАМАЛЯВАЎ 8-ГАДОВЫ ХЛОПЧЫК.

ПОСМОТРИТЕ, КАК МАЛЕНЬКАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА ПОЗДРАВИЛА «БЕЛСАТ» С 13-ЛЕТИЕМ!



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