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«Хочу санки и нового президента»
Источник материала: Хартия'97
«Хочу санки и нового президента»
Что рисуют белорусские дети накануне Нового года.
Белорусы присылают
«Рисунок моего сына о восприятии ситуации в стране. Его зовут Леша, ему 9 лет», – пишут читатели сайта телеканала.
ХОРОШИЕ РИСУНКИ ОТ 13-ТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ
КОМИКС ОТ 7-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА.
Еще один комикс от 10-летней девочки.
Смотрите! Это же современный Марк Шагал!
НАМ ПИШУТ: «ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЕГО 14-ЛЕТНЕГО СЫНА. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»
КОГО ЭТО НАМ НАПОМИНАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕК ЗА РЕШЕТКОЙ?
Творчество ребенка 7 лет:
ВОЛЯ НАРИСОВАЛА ОТКРЫТКУ ДЕДУ МОРОЗУ: «Я ХОЧУ САНКИ И ОБЪЕМНУЮ ЗМЕЙКУ. И АРТЕМКЕ НОСОЧКИ. А МАМЕ С ПАПОЙ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА».
«Такой рисунок нарисовала 9-летняя девочка после того, как в минувшее воскресенье гуляла с подругой во дворе и увидела ОМОН».
Наши читатели дали такой комментарий к картинке: «Белорусские дети дарят такие рисунки в поддержку задержанным по статье 23.34. Матвею 10 лет, нарисовал для Ани. Ане дали только штраф)»
БРУТАЛЬНЫ БАЯВІК, ЯКІ НАМАЛЯВАЎ 8-ГАДОВЫ ХЛОПЧЫК.
ПОСМОТРИТЕ, КАК МАЛЕНЬКАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА ПОЗДРАВИЛА «БЕЛСАТ» С 13-ЛЕТИЕМ!
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Что рисуют белорусские дети накануне Нового года.
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