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На главной ёлке Гомеля зажгли праздничные огни
Источник материала: ОНТ
В Гомеле уже по-настоящему новогодняя атмосфера! На главной ёлке города зажгли праздничные огни.
Иллюминация засияла по команде Деда Мороза и Снегурочки – после этого на центральной площади развернулось новогоднее представление. Главным персонажам праздника помогали символы уходящего и наступающего годов – мышь Марфа Васильевна и бык Баян.
Ель высотой больше тридцати метров напоминает большой экран, на котором транслируют визуальные композиции. Рядом открылся «музыкальный сад». Весь месяц здесь будут звучать известные новогодние мелодии.
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В Гомеле уже по-настоящему новогодняя атмосфера! На главной ёлке города зажгли праздничные огни. Иллюминация засияла по команде Деда Мороза и Снегурочки – после...
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