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На главной ёлке Гомеля зажгли праздничные огни

12.12.2020 13:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На главной ёлке Гомеля зажгли праздничные огни

В Гомеле уже по-настоящему новогодняя атмосфера! На главной ёлке города зажгли праздничные огни.

Иллюминация засияла по команде Деда Мороза и Снегурочки – после этого на центральной площади развернулось новогоднее представление. Главным персонажам праздника помогали символы уходящего и наступающего годов – мышь Марфа Васильевна и бык Баян.

Дед Мороз: «Что я скажу в канун приходящего к нам года: Новый год состоится при любой погоде, состоится, сбудется, придет, чтобы сбылись и воплотились все наши мечты и желания. С наступающим!».

Ель высотой больше тридцати метров напоминает большой экран, на котором транслируют визуальные композиции. Рядом открылся «музыкальный сад». Весь месяц здесь будут звучать известные новогодние мелодии.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле уже по-настоящему новогодняя атмосфера! На главной ёлке города зажгли праздничные огни. Иллюминация засияла по команде Деда Мороза и Снегурочки – после...
 
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