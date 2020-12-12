Кутузов о разбирательстве АБФФ по поводу Шкурина: «Ох зря они в УЕФА лезут, там и до дисквалификации рукой подать. Будем без футбола и без денег!»





Илья Шкурин





Ранее Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси и приезжать в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко.





«Ох зря они в УЕФА лезут, там и до дисквалификации рукой подать. Будем без футбола и без денег! Парню максимум грозит 1-2 игры [дисквалификации]. И то, если ЦСКА не отправил официальные письма. С ЦСКА отношения потеряны. Они им не только Шкурина, а снега зимой не отправят!» – написал Кутузов в сторис инстаграма.





По информации Betting Insider, АБФФ направила в Дисциплинарный комитет ФИФА запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.