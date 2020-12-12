ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кутузов о разбирательстве АБФФ по поводу Шкурина: «Ох зря они в УЕФА лезут, там и до дисквалификации рукой подать. Будем без футбола и без денег!»

12.12.2020 13:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением об инициативе АБФФ наказать Илью Шкурина за отказ выступать за сборную Беларуси. Белорусская федерация уже отправила запрос в ФИФА.


Илья Шкурин

Ранее Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси и приезжать в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко.

«Ох зря они в УЕФА лезут, там и до дисквалификации рукой подать. Будем без футбола и без денег! Парню максимум грозит 1-2 игры [дисквалификации]. И то, если ЦСКА не отправил официальные письма. С ЦСКА отношения потеряны. Они им не только Шкурина, а снега зимой не отправят!» – написал Кутузов в сторис инстаграма.

По информации Betting Insider, АБФФ направила в Дисциплинарный комитет ФИФА запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением об инициативе АБФФ наказать Илью Шкурина за отказ выступать за сборную Беларуси. Белорусская...
 
Новости дня
Новости разные
 
На главной ёлке Гомеля зажгли праздничные огни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика