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Bloomberg: Швеция намерена отказаться от наличных денег

12.12.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пера Болунда, пишет ТАСС.




По его данным, 11 декабря было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.

В ноябре Шведское радио, ссылаясь на доклад Центрального банка, сообщало, что наличными деньгами производится менее 10% всех платежей в стране. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в еврозоне этот показатель равен 11%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра по...
 
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