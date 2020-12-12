Bloomberg: Швеция намерена отказаться от наличных денег













По его данным, 11 декабря было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.





В ноябре Шведское радио, ссылаясь на доклад Центрального банка, сообщало, что наличными деньгами производится менее 10% всех платежей в стране. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в еврозоне этот показатель равен 11%.