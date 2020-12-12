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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится сегодня женской эстафетой.
Сборную Беларуси сегодня представляют Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Елена Кручинкина и Анна Сола.
Другие претенденты на медали выставили следующие четверки:
Швеция: Скоттхейм, Перссон, Э. Оберг, А. Оберг.
Франция: Бескон, Симон, Бреза, А. Шевалье.
Норвегия: Кноттен, Тандреволд, Экхофф, Олсбю-Ройзеланд.
Россия: Павлова, Казакевич, Куклина, Кайшева.
Германия: Хаммершмидт, Пройс, Хеттих, Херрманн.
Украина: Блашко, Джима, Вал. Семеренко, Пидгрушная.
Италия: Виттоцци, Ларндшнайдер, Вирер, Санфилиппо.
Австрия: Здоуц, Швайгер, Иннерхофер, Хаузер.
Швейцария: Кадуриш, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки.
Чехия: Йислова, Давидова, Пушкарчикова, Харватова.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится сегодня женской эстафетой.
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