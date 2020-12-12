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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки

12.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится сегодня женской эстафетой.


Фото: Дарья Бурякина

Сборную Беларуси сегодня представляют Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Елена Кручинкина и Анна Сола.

Другие претенденты на медали выставили следующие четверки:

Швеция: Скоттхейм, Перссон, Э. Оберг, А. Оберг.

Франция: Бескон, Симон, Бреза, А. Шевалье.

Норвегия: Кноттен, Тандреволд, Экхофф, Олсбю-Ройзеланд.

Россия: Павлова, Казакевич, Куклина, Кайшева.

Германия: Хаммершмидт, Пройс, Хеттих, Херрманн.

Украина: Блашко, Джима, Вал. Семеренко, Пидгрушная.

Италия: Виттоцци, Ларндшнайдер, Вирер, Санфилиппо.

Австрия: Здоуц, Швайгер, Иннерхофер, Хаузер.

Швейцария: Кадуриш, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки.

Чехия: Йислова, Давидова, Пушкарчикова, Харватова.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится сегодня женской эстафетой.
 
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