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Перекличка на Комаровке, колонны на районах и цепи солидарности. Что происходит в субботу в Минске (видео)
Источник материала: Onliner
В городе-герое суббота, которая раньше привычно проводилась частью его населения за подготовкой к протестному воскресенью, когда и проходили все марши. Ситуация поменялась. Жители некоторых районов организуют локальные акции и в субботу. Смотрим по чатикам и показываем, что происходит в городе сегодня. Напоминаем, пишите в наш
Колонна с высоты не птичьего полета, но верхних этажей.
Шествие во дворе с хрущевками.
Видео выше взято в чате @minsk_new. Вот еще одно оттуда же. Группа людей с флагами продвинулась чуть дальше.
А это цепь солидарности в Чижовке.
А это утреннее шествие в Колодищах. Видео:
Перекличка на столичном Комаровском рынке. Видео:
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Перекличка на Комаровке, колонны на районах и цепи солидарности. Что происходит в субботу в Минске (видео)
В городе-герое суббота, которая раньше привычно проводилась частью его населения за подготовкой к протестному воскресенью, когда и проходили все марши. Ситуация...
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