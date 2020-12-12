Перекличка на Комаровке, колонны на районах и цепи солидарности. Что происходит в субботу в Минске (видео)

Источник материала: Onliner

В городе-герое суббота, которая раньше привычно проводилась частью его населения за подготовкой к протестному воскресенью, когда и проходили все марши. Ситуация поменялась. Жители некоторых районов организуют локальные акции и в субботу. Смотрим по чатикам и показываем, что происходит в городе сегодня. Напоминаем, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро

Колонна с высоты не птичьего полета, но верхних этажей.

Шествие во дворе с хрущевками.

Видео выше взято в чате @minsk_new. Вот еще одно оттуда же. Группа людей с флагами продвинулась чуть дальше.

А это цепь солидарности в Чижовке.





А это утреннее шествие в Колодищах. Видео: «Наша Нiва» .

Перекличка на столичном Комаровском рынке. Видео: «Белсат» .