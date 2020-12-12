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Перекличка на Комаровке, колонны на районах и цепи солидарности. Что происходит в субботу в Минске (видео)

12.12.2020 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В городе-герое суббота, которая раньше привычно проводилась частью его населения за подготовкой к протестному воскресенью, когда и проходили все марши. Ситуация поменялась. Жители некоторых районов организуют локальные акции и в субботу. Смотрим по чатикам и показываем, что происходит в городе сегодня. Напоминаем, пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

Колонна с высоты не птичьего полета, но верхних этажей.

Шествие во дворе с хрущевками.

Видео выше взято в чате @minsk_new. Вот еще одно оттуда же. Группа людей с флагами продвинулась чуть дальше.

А это цепь солидарности в Чижовке.

Перекличка на Комаровке, колонны на районах и цепи солидарности. Что происходит в субботу в Минске (видео)

А это утреннее шествие в Колодищах. Видео: «Наша Нiва».

Перекличка на столичном Комаровском рынке. Видео: «Белсат».

 
 
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В городе-герое суббота, которая раньше привычно проводилась частью его населения за подготовкой к протестному воскресенью, когда и проходили все марши. Ситуация...
 
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