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Цены растут, а валюты в банках все меньше
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На примере ситуации с валютными депозитами видим, что наибольший отток произошел в августе. Последние месяцы суммы уже не такие большие, но счета до сих пор пустеют.
Эксперт говорит, одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам и Национальному банку.
«Ну а второй мотив, вероятно, связан с ответом людей на политический кризис, с неким экономическим сопротивлением населения», – добавляет старший научный работник Beroc Лев Львовский.
Подробности в сюжете Дианы Раткевич.
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Одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам.
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