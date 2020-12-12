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Цены растут, а валюты в банках все меньше

12.12.2020 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цены растут, а валюты в банках все меньше
Иллюстративное фото
После выборов, усиливших политический кризис, белорусы особенно активно начали забирать деньги из банков.

На примере ситуации с валютными депозитами видим, что наибольший отток произошел в августе. Последние месяцы суммы уже не такие большие, но счета до сих пор пустеют.

Эксперт говорит, одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам и Национальному банку.

«Ну а второй мотив, вероятно, связан с ответом людей на политический кризис, с неким экономическим сопротивлением населения», – добавляет старший научный работник Beroc Лев Львовский.


Подробности в сюжете Дианы Раткевич.


 
 
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Одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам.
 
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