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«Ну а второй мотив, вероятно, связан с ответом людей на политический кризис, с неким экономическим сопротивлением населения», – добавляет старший научный работник Beroc Лев Львовский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены растут, а валюты в банках все меньше Одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам.

На примере ситуации с валютными депозитами видим, что наибольший отток произошел в августе. Последние месяцы суммы уже не такие большие, но счета до сих пор пустеют.Эксперт говорит, одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам и Национальному банку.Подробности в сюжете