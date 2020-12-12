ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия гололедицы в Беларуси: 1867 потерпевших за сутки

12.12.2020 13:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Последствия гололедицы в Беларуси: 1867 потерпевших за сутки
Гололедица в Беларуси / БЕЛТА
1867 человек потерпели в Беларуси в результате гололедицы за сутки с 11 по 12 декабря. Такие данные приводит Минздрав в своем телеграм-канале.

Наибольшее количество пострадавших в Гомельской области. Там за помощью обратились 868 человек. Из них 780 получили помощь амбулаторно, 88 — госпитализированы. У 867 человек гололедная травма, одна — холодовая.

В Могилевской области за помощью обратились 327 человек. Из них — 297 получили помощь амбулаторно, 30 пациентов госпитализированы. Все травмы гололедные.

В Витебской области травмы получили 320 человек, госпитализированы 31 из них.

В Минской области — 164 травмы (17 госпитализировано), в Брестской — 117 (8 госпитализировано), в Гродненской — 19 обращений (один пациент госпитализирован).

В Минске за сутки поступили 52 обращения, три человека госпитализированы.

Из-за гололедицы синоптики объявили на субботу, 12 декабря, оранжевый уровень опасности.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольшее количество пострадавших в Гомельской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика