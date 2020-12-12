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Последствия гололедицы в Беларуси: 1867 потерпевших за сутки
Источник материала: UDF
Гололедица в Беларуси / БЕЛТА
Наибольшее количество пострадавших в Гомельской области. Там за помощью обратились 868 человек. Из них 780 получили помощь амбулаторно, 88 — госпитализированы. У 867 человек гололедная травма, одна — холодовая.
В Могилевской области за помощью обратились 327 человек. Из них — 297 получили помощь амбулаторно, 30 пациентов госпитализированы. Все травмы гололедные.
В Витебской области травмы получили 320 человек, госпитализированы 31 из них.
В Минской области — 164 травмы (17 госпитализировано), в Брестской — 117 (8 госпитализировано), в Гродненской — 19 обращений (один пациент госпитализирован).
В Минске за сутки поступили 52 обращения, три человека госпитализированы.
Из-за гололедицы синоптики объявили на субботу, 12 декабря, оранжевый уровень опасности.
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Наибольшее количество пострадавших в Гомельской области.
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