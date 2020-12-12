Частный вертолет разбился в Техасе

Источник материала: ОНТ

На западе Техаса (США) разбился частный вертолет Robinson R44. В результате крушения погибли два человека, информирует ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

По сведениям источника, вертолет упал в поле в 13 км от Колорадо-Сити.

Инцидент будет расследоваться Управлением по безопасности на транспорте и Федеральным авиационным управлением США.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram