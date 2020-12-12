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Частный вертолет разбился в Техасе
Источник материала: ОНТ
На западе Техаса (США) разбился частный вертолет Robinson R44. В результате крушения погибли два человека,
По сведениям источника, вертолет упал в поле в 13 км от Колорадо-Сити.
Инцидент будет расследоваться Управлением по безопасности на транспорте и Федеральным авиационным управлением США.
Фото: Getty Images
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На западе Техаса (США) разбился частный вертолет Robinson R44. В результате крушения погибли два человека, информирует ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC. По сведениям...
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