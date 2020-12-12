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Гурков: «В Беларуси дела клепаются одно за другим, в суде свидетелем выступает чуть ли не кот Матроскин»
12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Многократный чемпион мира и солист группы Brutto, который уже четыре месяца живет в Киеве и не планирует возвращаться в Беларусь, ответил, как относится к мнению, что отъезд или эмиграция несогласных — лучший подарок режиму.
— Это очень сложный вопрос, и каждый случай индивидуален. Я вижу, что люди сейчас покидают страну вынужденно, — ответил Виталий Гурков в интервью
На данный момент есть много тех, кто может поддержать своих соотечественников и сделать гораздо больше для Беларуси, находясь за пределами страны. Иначе я не знаю, где бы сейчас были Тихановская, Латушко или Герасименя… А так мы видим результат их работы.
И я четко понимаю:
— Ты в чем исчисляешь это время — в месяцах, годах?
Фото из инстаграма спортсмена
— Я настроен положительно. Думаю, что по весне снег растает и все всё увидят (улыбается).
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Гурков: «В Беларуси дела клепаются одно за другим, в суде свидетелем выступает чуть ли не кот Матроскин»
Многократный чемпион мира и солист группы Brutto ответил, как относится к мнению, что отъезд или эмиграция несогласных — лучший подарок режиму. А также поделился...
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