Гурков: «В Беларуси дела клепаются одно за другим, в суде свидетелем выступает чуть ли не кот Матроскин»

Источник материала: Салiдарнасць

Многократный чемпион мира и солист группы Brutto, который уже четыре месяца живет в Киеве и не планирует возвращаться в Беларусь, ответил, как относится к мнению, что отъезд или эмиграция несогласных — лучший подарок режиму.

— Это очень сложный вопрос, и каждый случай индивидуален. Я вижу, что люди сейчас покидают страну вынужденно, — ответил Виталий Гурков в интервью TUT.BY . — В Беларуси полный правовой дефолт, дела клепаются одно за другим, в суде свидетелем выступает чуть ли не кот Матроскин.

На данный момент есть много тех, кто может поддержать своих соотечественников и сделать гораздо больше для Беларуси, находясь за пределами страны. Иначе я не знаю, где бы сейчас были Тихановская, Латушко или Герасименя… А так мы видим результат их работы.

И я четко понимаю: что бы ни происходило в Беларуси в данный момент, итог будет один и тот же. Это просто вопрос времени.

— Ты в чем исчисляешь это время — в месяцах, годах?





Фото из инстаграма спортсмена

— Я настроен положительно. Думаю, что по весне снег растает и все всё увидят (улыбается).