Фотофакт. На главном рынке страны плакат: «За убийства, о которых они писали, уголовных дел нет»

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А рядом плакат: «За работу журналистов заведены уголовные дела».

На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку арестованных журналистов независимых СМИ — Катерины Борисевич, Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой, пишет TUT.BY .









Кроме того, с самого утра субботы в разных районах Минска проходят шествия, цепи и локальные акции солидарности и протеста.



