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Фотофакт. На главном рынке страны плакат: «За убийства, о которых они писали, уголовных дел нет»
12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
А рядом плакат: «За работу журналистов заведены уголовные дела».
На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку
Кроме того, с самого утра субботы в разных районах Минска проходят шествия, цепи и локальные акции солидарности и протеста.
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А рядом плакат: «За работу журналистов заведены уголовные дела».
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