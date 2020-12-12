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Гродненская Ольшанка вышла на субботний марш
Источник материала: Хартия'97
Гродненская Ольшанка вышла на субботний марш
Белорусов сегодня не остановить!
Гродненский микрорайон Ольшанка вышел на субботний марш, сообщает телеграм-канал
Белорусов сегодня не остановить: стихийные марши и шествия проходят в разных частях Минска и в регионах.
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Белорусов сегодня не остановить!
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