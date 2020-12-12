Источник материала: Хартия'97

Le Monde: Турция открывает себе путь к Каспийскому морю и дальше 1 12.12.2020, 13:45

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Анкара продвигает пешки на кавказской шахматной доске

"(...) Посещая Баку в среду 9 и четверг 10 декабря для того, чтобы отпраздновать победу Азербайджана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым о той роли, которую намеревается играть Турция в регионе. Анкара собирается участвовать в миротворческих операциях, хотя ее роль остается неясной и подчиненной доброй воле России. Соглашение о прекращении огня, подписанное 9 ноября лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Армении Николом Пашиняном под эгидой президента России Владимира Путина, ничего не говорит о роли Турции в новой региональной конфигурации", - пишет корреспондент Le Monde в Стамбуле Мари Жего (перевод — inopressa.ru ).

"(...) Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет", - предупредил в ноябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Стремясь сохранить отношения со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимир Путин дал свое согласие на создание российско-турецкого мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия в Карабахе, размещенного на территории Азербайджана. Теоретически здесь будут дислоцироваться турецкие военные", - говорится в статье.

"(...) У Москвы, Анкары и Баку есть общие интересы: устранить Минскую группу, сопредседателями которой, в частности, были Франция и США, которые в течение 28 лет отвечали за урегулирование конфликта, - отмечает автор статьи. "В Азербайджане Франция не рассматривается как честный посредник", - поясняет Митат Челикпала, профессор факультета экономических, административных и общественных наук Университета Кадир Хас в Стамбуле. С точки зрения Баку и Анкары, поддержка Парижем армянского дела, подтвержденная на голосовании в Сенате за признание независимости Нагорного Карабаха, поставила французскую дипломатию вне игры", - комментирует Жего.

"(...) Тем временем главный город Нагорного Карабаха Степанакерт, являющийся для армян оплотом силы духа, вернулся в нормальное состояние. Обстрелы прекратились, жизнь восстанавливается. Город связан с Арменией Лачинским коридором, жизненно важным маршрутом для армян Степанакерта, которые в настоящее время перемещаются под защитой российских миротворцев", - пишет Le Monde.

"У армян есть свой коридор, азербайджанцы тоже хотят получить коридор. Так, согласно мирному соглашению, обсужденному с Россией, Баку получает право открыть дорожный коридор, соединяющий Турцию и Азербайджан через азербайджанский анклав Нахичевань", говорится в публикации.

"(...) Если этот проект будет реализован, то он предоставит Турции наземный континуум, путь к Каспийскому морю и дальше. Можно представить себе поездку из Стамбула в Кашгар, в китайский автономный район Синьцзян, с многообещающими торговыми перспективами для всего региона", - объясняет Байрам Балджи, специалист по Центральной Азии, директор Французского Института Аанатолийских исследований в Стамбуле.

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