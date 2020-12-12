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Минчанин попал в ИВС и не успел погасить долг по «Халве». Банк о том, как быть в такой ситуации

12.12.2020 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанка Полина оказалась в ситуации, что ее муж попал в ИВС и не успел внести очередной платеж по карте рассрочки «Халва».

Минчанин попал в ИВС и не успел погасить долг по «Халве». Банк о том, как быть в такой ситуации
Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Основная проблема в том, что если несвоевременно погасить выставленную к оплате сумму, то будут начисляться проценты по повышенной ставке. Женщина попыталась узнать в банке, как она может внести очередной платеж, но ей не смогли предоставить эту информацию. Почему и как поступать в такой ситуации, мы поинтересовались в банке.

— «Халва» оформлена на мужа, финансами занимался он. Забрали его с телефоном. Какой платеж, я не знаю. Звоню в службу поддержки банка, информации не дают. Что делать, я не знаю, платить надо, а сколько, не знаю. Вопрос в том, что договора у меня нет, только карта и паспорт, — рассказывает женщина.

Нюанс в том, что если своевременно не внести по карте рассрочки выставленную сумму к оплате, то будут начисляться проценты по повышенной ставке.

В банке пояснили, что делать в таких ситуациях.

— Сожалеем, что семья нашего клиента попала в подобную ситуацию. В соответствии со ст. 121 Банковского кодекса любая информацию о счете клиента является банковской тайной и не может быть разглашена. Для того, чтобы урегулировать вопрос с финансовыми обязательствами в рамках данного случая, мужу при первой возможности необходимо обратиться в банк с заявлением и приложить копии подтверждающих документов. Весь пакет можно подать как в электронной форме, так и лично в любом отделении банка для обслуживания физических лиц. 

Банк готов индивидуально рассмотреть обращение и отреагировать максимально оперативно. 

Также рекомендуем оформить доверенность на вас либо другого члена семьи. Это даст возможность избежать в дальнейшем сложностей и волнений не только по финансовым вопросам.

В банке добавляют, что уточнить подробности можно в контакт-центре по тел. 509−99−99 (единый для всех мобильных операторов).

Мы обратили внимание на такой момент: на карты рассрочки от МТБанка можно также зачислять собственные средства и пользоваться ими. К примеру, в магазине при оплате товаров можно сказать, что надо списать за покупку собственные средства, а не кредитные.

На сайте МТБанка указано, что собственные средства, к примеру, на счете карты Халва MIX, не перечисляются автоматически для погашения минимального ежемесячного платежа, а хранятся на текущем счете и доступны для использования. «Автоматическое погашение задолженности за счет собственных средств клиента на карте производится только 15 числа месяца либо на следующий рабочий день, если 15-е число приходится на выходной», — сообщается на сайте банка.

То есть в ситуации Полины, когда у нее была на руках карта ее супруга, 

возможен был, по всей видимости, еще и вариант с зачислением по номеру карты на нее собственных средств с другой карты этого или другого банка.
 
 
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Минчанка Полина оказалась в ситуации, что ее муж попал в ИВС и не успел внести очередной платеж по карте рассрочки «Халва».
 
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