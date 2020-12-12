ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снова гололедица и осадки: синоптики рассказали о погоде на 13 декабря

12.12.2020 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек - Sputnik. В Беларуси 13 декабря будет облачно, средняя дневная температура по стране составит от -3°C до +2°C, возможны осадки, сообщает Белгидромет.

© Sputnik / Виктор Толочко
Почти 2 тысячи человек за сутки обратились за медпомощью из-за гололедицы

По данным Белгидромета, в воскресенье погоду в республике будет определять атмосферный фронт, который переместится с Украины. На территории Беларуси ожидается облачная погода, на большей части страны пройдут мокрый снег и дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный,  местами порывистый. Ожидается гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ночью температура воздуха составит от -1°C до -7°C, днем – от -3°C до +2°C.

Осторожно, гололедица!

В субботу на дорогах республики и в Минске сохранится гололедица. За сутки в медучреждения Беларуси за помощью из-за неблагоприятных погодных условий обратились почти две тысячи человек.

МЧС предупреждает, что при такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Спасатели рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Белгидромета, в воскресенье погоду в республике будет определять атмосферный фронт, который переместится с Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены растут, а валюты в банках все меньше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика