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Снова гололедица и осадки: синоптики рассказали о погоде на 13 декабря
12.12.2020 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек - Sputnik. В Беларуси 13 декабря будет облачно, средняя дневная температура по стране составит от -3°C до +2°C, возможны осадки, сообщает Белгидромет.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным Белгидромета, в воскресенье погоду в республике будет определять атмосферный фронт, который переместится с Украины. На территории Беларуси ожидается облачная погода, на большей части страны пройдут мокрый снег и дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Ожидается гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ночью температура воздуха составит от -1°C до -7°C, днем – от -3°C до +2°C.
Осторожно, гололедица!
В субботу на дорогах республики и в Минске сохранится гололедица. За сутки в медучреждения Беларуси за помощью из-за неблагоприятных погодных условий обратились почти две тысячи человек.
МЧС предупреждает, что при такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Спасатели рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем.
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По данным Белгидромета, в воскресенье погоду в республике будет определять атмосферный фронт, который переместится с Украины.
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