В Гродно водитель BMW наехал на милиционера, провез его на капоте и скрылся. Сейчас он под домашним арестом

Источник материала: Tut.by

В октябре житель Гродно наехал на милиционера, провез его на капоте и скрылся. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По данным следствия, 25 октября около 18 часов 33-летний житель областного центра на BMW X5 наехал на сотрудника милиции в форме, который находился при исполнении служебных обязанностей.

В СК утверждают: водитель совершил наезд, чтобы уклониться от разбирательства и скрыться. Кроме того, водитель пытался на своем автомобиле уехать из страны, но его задержали в пункте пропуска на границе с Литвой.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести) Уголовного кодекса Беларуси. Он находится под домашним арестом. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.