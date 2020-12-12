Хотите гигантский автокран, но не ходите по магазинам? МАЗ запустил бесконтактную доставку спецтехники

Источник материала: Onliner

Минский автозавод запустил бесконтактную доставку спецтехники. Сделано это на фоне «второй волны» пандемии, но возможность будет доступна на постоянной основе.

Бесконтактная доставка действует только на территории Беларуси. Тем самым на заводе хотят позаботиться о здоровье покупателей и не подвергать их риску во время поездок и командировок в Минск.

«У нас много покупателей в регионах, и мы хотим, чтобы они не тратили день на поездки и не подвергали свое здоровье риску в сложных эпидемиологических условиях. Если раньше за спецтехникой надо было ехать в сбытовой отдел завода, то сейчас наши водители доставят ее в любое место на карте страны. Помимо заботы о здоровье это также экономит покупателям время и деньги», — пояснил начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Юрий Пивоваров.

Минский автозавод в последнее время активен в производстве спецтехники. Только за последние месяцы на предприятии разработали мусоровоз с гигантской «рукой» для заглубленных контейнеров и автокран грузоподъемностью 32 тонны, которому не требуется спецразрешение для езды по обычным дорогам. Все новинки, как утверждают на заводе, пользуются большим спросом на рынке.