Сегодня разработчики World of Tanks поделятся планами на 2021 год

Источник материала: Onliner

12 декабря в 16:00 состоится «Стрим года» — традиционное событие для многих игроков World of Tanks. Разработчики подведут итоги уходящего периода и сделают анонсы на следующий год. В этот раз гостями онлайн-трансляции станут директор по оперированию Антон Панков, креативный директор Андрей Белецкий и руководитель отдела гейм-дизайна Егор Родионов.

Официальную трансляцию можно будет посмотреть на wgwatch.tv или на официальном YouTube-канале World of Tanks .

Зрители стрима смогут узнать о новых ветках танков, новых режимах, а также о многом другом, над чем трудились разработчики весь предыдущий год и чем готовы порадовать игроков в будущем.

Начнется стрим с шоу-матча в режиме «Стальной охотник», во время которого бои пройдут в обновленном формате: теперь блогеры будут сражаться взводами. А уже в 19:00 состоится общение с разработчиками, во время которого они расскажут о будущем игры и ответят на вопросы блогеров.

Также во время мероприятия можно будет зарегистрироваться для участия в личном зачете, который продолжится во время новогодних праздников. Тех, кто покажет лучшие результаты, как всегда, ждут классные призы от организаторов. Участвовать может каждый игрок, у которого на аккаунте есть хотя бы 1000 боев. Окончание регистрации — 13 декабря 23:59.

Узнать подробности о регистрации на личный зачет, а также получить больше информации о «Стриме года» можно по ссылке .