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В Минске неизвестные продолжают отключать электричество. «Мастера» попали на видеокамеру
Источник материала: UDF
Фото: из личного архива героя публикации
Пару дней назад жителям арендных домов в Первомайском районе Минска, у которых была хоть какая-то задолженность по коммуналке, отключили электричество. Все они рассказывают примерно одинаковые истории.
— Днем у меня в квартире и у некоторых других жителей дома пропало электричество. Соседи в это время заметили, что у электрощитка на лестничной площадке копошатся какие-то люди.
Одна из соседок оказалась дома, она вышла на лестницу, начала спрашивать у людей, кто они такие, говорила, что у нее дети и электричество ей отключить не могут. Но люди просто стояли и в полном безмолвии откручивали провода в щитке, — рассказывает минчанин Максим. — У всех, кому отключили электричество, сделано это по-разному. Кому-то просто выдернули проводок, кому-то сняли предохранитель. У меня вообще непонятно отключили. Вроде, все на месте, но электричества не было.
Максим говорит, что в домовом чате люди писали, что видели во дворе неких работников в синей форме и оранжевых касках. Они были похожи на коммунальников.
У подъезда дома, в котором живет Максим, есть камера видеонаблюдения, которая запечатлела, кто заходил туда в то время, когда у людей пропало электричество.
В подъезд зашло трое молодых мужчин без какой-либо формы, в защитных масках. В руках у одного был чемоданчик похожий на те, в которых носят инструменты. Определить, работниками какой организации они являются, невозможно, потому что никаких опознавательных знаков у них нет.
Оперативно получить комментарий в администрации и ЖКХ Первомайского района не удалось. За два дня по номерам, которые дали в приемной, так никто и не снял трубку.
В управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома сказали, что им заниматься этим вопросом некогда, и переадресовали все в ту же районную администрацию и ЖКХ.
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Все люди рассказывают примерно одинаковые истории.
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