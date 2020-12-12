Шендерович: «Почти никого не осталось из тех звездных лет и спектаклей»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный публицист – памяти Валентина Гафта.





– Очень грустно. Валентин Гафт давно и тяжко болел, но приготовиться к такой вести все равно невозможно, – пишет Виктор Шендерович. – Мужское обаяние и сила. Нерв, желчь, темперамент.

Я не застал его графа Альмавиву – говорят, это было совершенно великолепно.

Но уж в «Современнике» в семидесятых я дневал и ночевал – и их дуэт с Игорем Квашой в «Современной идиллии» по Салтыкову-Щедрину успел выучить наизусть...

Почти никого не осталось из тех звездных лет и спектаклей.

Уходят, уходят...

У нового времени будут свои легенды и звезды (уже есть, и дай им бог), но наша жизнь, наша юность – это они, один за одним уходящие сегодня.

Прощайте, дорогой Валентин Иосифович.