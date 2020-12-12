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Шендерович: «Почти никого не осталось из тех звездных лет и спектаклей»
12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный публицист – памяти Валентина Гафта.
– Очень грустно. Валентин Гафт давно и тяжко болел, но приготовиться
Я не застал его графа Альмавиву – говорят, это было совершенно великолепно.
Но уж в «Современнике» в семидесятых я дневал и ночевал – и их дуэт с Игорем Квашой в «Современной идиллии» по Салтыкову-Щедрину успел выучить наизусть...
Почти никого не осталось из тех звездных лет и спектаклей.
Уходят, уходят...
У нового времени будут свои легенды и звезды (уже есть, и дай им бог), но наша жизнь, наша юность – это они, один за одним уходящие сегодня.
Прощайте, дорогой Валентин Иосифович.
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Известный публицист – памяти Валентина Гафта.
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