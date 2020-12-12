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Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов маньяка Зодиака

12.12.2020 14:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов маньяка Зодиака

Команда разгадывающих шифры специалистов из США, Бельгии и Австралии разобралась с криптограммой серийного маньяка Зодиака, который все еще находится в розыске. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание San Francisco Chronicle, в которое преступник направил свой шифротекст 51 год назад.

San Francisco Chronicle получили зашифрованный текст в ноябре 1969 года. Криптограмма с тех пор озадачивала как сыщиков-любителей, так и власти.

Эксперт-дешифратор Дэвид Оранчак приводит фрагмент расшифрованного текста: «Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…».

Серийный маньяк по прозвищу «Зодиак» за 1968-1969 годы убил, по его заявлениям, 37 человек. Убийца стал известен после того, как начал отправлять в газеты письма с фрагментами одежды жертв и зашифрованными посланиями. Полиции поймать маньяка так и не удалось.

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Команда разгадывающих шифры специалистов из США, Бельгии и Австралии разобралась с криптограммой серийного маньяка Зодиака, который все еще находится в розыске....
 
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