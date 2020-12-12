В Беларуси участились случаи гололёдных и холодовых травм

Источник материала: ОНТ

Чтобы не испортить настроение в эти дни и не провести праздники в больнице, внимательно смотрите под ноги. За сутки к медикам обратились более полутора сотен человек с гололедными травмами. Больше всего в Брестской области, немного меньше – на Витебщине.

На скользком тротуаре травму получить легко. Медики рекомендуют надевать удобную обувь с нескользящей подошвой – спортивные вещи и туфли на каблуках лучше отложить. Руки не рекомендуется держать в карманах – большинство травм головы происходит из-за невозможности быстро прикрыться при падении. Не исключены и холодовые травмы, основной совет – одеваться теплее и не оставаться на улице слишком долго.

Фото: БЕЛТА

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