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В Беларуси участились случаи гололёдных и холодовых травм
Источник материала: ОНТ
Чтобы не испортить настроение в эти дни и не провести праздники в больнице, внимательно смотрите под ноги. За сутки к медикам обратились более полутора сотен человек с гололедными травмами. Больше всего в Брестской области, немного меньше – на Витебщине.
На скользком тротуаре травму получить легко. Медики рекомендуют надевать удобную обувь с нескользящей подошвой – спортивные вещи и туфли на каблуках лучше отложить. Руки не рекомендуется держать в карманах – большинство травм головы происходит из-за невозможности быстро прикрыться при падении. Не исключены и холодовые травмы, основной совет – одеваться теплее и не оставаться на улице слишком долго.
Фото: БЕЛТА
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Чтобы не испортить настроение в эти дни и не провести праздники в больнице, внимательно смотрите под ноги. За сутки к медикам обратились более полутора сотен...
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