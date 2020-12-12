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«Военная присяга — не обещание верности лично Лукашенко и тем, кто нарушает права мирных белорусов»
Источник материала: Навiны
Сегодня во многих воинских частях новобранцы принимали присягу.
По данным Минобороны, «клятву на верность Родине произнесли около 8 тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве».
Как отмечает Координационный совет, «мы уверены, что, присягая белорусскому народу, военнослужащие нового призыва не будут нарушать законы ради интересов отдельного человека», потому что присяга военнослужащих — это «не обещание верности лично Александру Лукашенко и тем, кто нарушает избирательные, гражданские и политические права мирных белорусов».
КС считает, что солдаты срочной службы должны иметь справедливые и достойные условия прохождения службы. А именно:
В КС считают, что «военнослужащий — это гражданин, выполняющий важные функции по вооруженной защите Беларуси. И его базовые права и свободы должны гарантироваться и защищаться наравне с правами и свободами всех белорусов».
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Сегодня во многих воинских частях новобранцы принимали присягу.
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