ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трагедия: в Чериковском районе под лед провалились двое подростков — один из них погиб

12.12.2020 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На озере Верхнее в Чериковском районе под лед провалились двое 15-летних подростков, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.


фото для иллюстрации

До прибытия МЧС местные жители спасли 15-летнего мальчика. Его госпитализировали в Чериковскую больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

Второго подростка спасти не удалось. Его тело из воды извлекли спасатели.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На озере Верхнее в Чериковском районе под лед провалились двое 15-летних подростков, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика