Беларусь признана самой опасной страной для журналистов в Европе

пишет thinktanks.by Международная журналистская организация «Репортеры без границ» выпустила специальный доклад по Беларуси, которую они признали самой опасной в Европе страной для работы журналистов,thinktanks.by





Как отмечается в докладе, за четыре месяца в Беларуси было зафиксировано почти 450 случаев нарушений свободы слова.

Из почти что 370 журналистов, арестованных за период с 9 августа по 30 ноября около 80 человек были приговорены к лишению свободы на срок не менее трех дней. Власти отказывают им в праве освещать события, потрясшие страну за последние четыре месяца. Почти все преследования основаны на так называемом «участии в незаконном собрании» или «неподчинении требованиям милиции» и происходят в ходе несправедливых судебных процессов с участием «свидетелей», которые часто либо анонимны, либо вообще не участвуют в процессе.

Время под стражей постоянно растет

После президентских выборов, время содержания журналистов под стражей в Беларуси постоянно растет. Приговоры становятся все более суровыми: если в августе журналистов в среднем приговаривали к пяти дням тюремного заключения, сегодня они проводят за решеткой в среднем 13 дней.









Катерина Борисевич с TUT.BY, Дарья Чульцова и Катерина Андреева с «Белсата» — сейчас находятся под стражей





Факт задержания, как правило приводят к обвинительному приговору. Более трети всех журналистов, находившихся в тюрьме, попали туда ноябре. Приблизительно каждый второй журналист, арестованный за тот же период, был отправлен за решетку. Для сравнения: в августе эта пропорция составляла менее чем 10 процентов.

Жертвы насилия и пыток

По данным БАЖ, не менее 62 журналистов стали жертвами насилия, жестокого обращения и даже пыток во время содержания под стражей. Таков случай Руслана Кулевича, журналиста hrodna.life, издания в городе Гродно , который, несмотря на жилет «пресса», был жёстко задержан и которому 11 августа угрожали смертью. Через два дня после освобождения он был госпитализирован из-за перелома обеих предплечий и сотрясения мозга в результате избиений во время содержания под стражей, когда он остался без ухода и был лишен пищи. Несмотря на явные доказательства насилия, никакого расследования так и не было начато и никаких санкций к виновным не применили. В Гродно, как и в других местах Беларуси, милиция и тюремные надзиратели действуют совершенно безнаказанно.





Для того чтобы положить конец этим репрессиям и заложить новые основы свободы слова в Беларуси, «Репортеры без границ» адресует 15 рекомендаций местным властям и международным инстанциям и, в частности, просит Европейский Союз заморозить все выплаты по линии финансовой помощи своему соседу пока там нарушаются права человека.



