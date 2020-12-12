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"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

12.12.2020 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу? Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник. 

© Sputnik
Малышева: как формируется тяга к сладкому и нужно ли с ней бороться

Сколько конфет можно в день ребенку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулёк со сладостями? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

Что давать детям на перекус и как не перепутать его с десертом, читайте здесь.

2:45 Как шоколадные подарки влияют на детей

4:00 Сколько конфет в день можно съедать ребенку

5:00 В чем опасность сладких подарков с точки зрения психологии

6:10 О том, почему важно спросить себя: "почему мне так хочется покупать ребенку сладости?"

7:30 "Сладкий подарок — это счастье" и другие шаблоны, которые передаются детям от взрослых

8:45 Делать ли новогодний подарок из полезных сладостей?

12:35 Как во время праздников сместить фокус с еды и конфет на другое

17:30 Что же делать со сладким, которое подарят родственники, в детском саду/школе?

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"Какой же Новый год без шоколадного подарка?" — думают взрослые и заваливают детей сладостями в канун праздников. Везде: дома, в саду, в школе, в гостях. А потом сами...
 
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