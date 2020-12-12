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Подлодка "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"

12.12.2020 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Атомная подлодка проекта "Владимир Мономах" впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ
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"Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - уточнили в Минобороны. 

 
Теги: Минск
 
 
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Стрельба велась по полигону Чижа - полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме.
 
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