Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Атомная подлодка проекта "Владимир Мономах" впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - уточнили в Минобороны.