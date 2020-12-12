MV Agusta представила супербайк ограниченной серии Superveloce Alpine

Источник материала: Tut.by

Компанию Ducati часто называют «Ferrari среди мотоциклов», но MV Agusta, еще один производитель двухколесной техники из Италии, такой титул для конкурентов всячески стремится оспорить. В конце ноября Ducati показала особую версию мотоцикла Diavel, которую создали в сотрудничестве с Lamborghini, и ответ от MV Agusta не заставил себя долго ждать.





Спецверсия спортбайка Superveloce 800 создана совместно с французским брендом Alpine , который был возрожден под патронажем Renault специально для выпуска спорткаров. Отсюда и приставка Alpine в обозначении мотоцикла, облик которого подражает купе A110.





Кроме оригинальной двухцветной окраски спецверсия байка отличается мелким декором и логотипами Alpine и отделанное черной алькантарой сиденье с прострочкой синего цвета. Многие элементы Superveloce Alpine изготовлены из карбона и титана, также мотоцикл получил тормозные механизмы Brembo спереди и шины Pirelli Diablo Rossa Corsa II.





В техническом плане Superveloce Alpine идентичен стандартной версии. Передняя подвеска у мотоцикла — перевернутая вилка, сзади используется алюминиевый маятник с моноамортизатором, а за движение отвечает рядный трехцилиндровый двигатель объемом 798 см3 (147 л.с.) в связке с 6-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость 173-килограммового байка — 240 км/ч.





Тираж Superveloce Alpine ограничен 110 экземплярами, в Италии цены начинаются от 36 300 евро.