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MV Agusta представила супербайк ограниченной серии Superveloce Alpine

12.12.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компанию Ducati часто называют «Ferrari среди мотоциклов», но MV Agusta, еще один производитель двухколесной техники из Италии, такой титул для конкурентов всячески стремится оспорить. В конце ноября Ducati показала особую версию мотоцикла Diavel, которую создали в сотрудничестве с Lamborghini, и ответ от MV Agusta не заставил себя долго ждать.


Спецверсия спортбайка Superveloce 800 создана совместно с французским брендом Alpine, который был возрожден под патронажем Renault специально для выпуска спорткаров. Отсюда и приставка Alpine в обозначении мотоцикла, облик которого подражает купе A110.


Кроме оригинальной двухцветной окраски спецверсия байка отличается мелким декором и логотипами Alpine и отделанное черной алькантарой сиденье с прострочкой синего цвета. Многие элементы Superveloce Alpine изготовлены из карбона и титана, также мотоцикл получил тормозные механизмы Brembo спереди и шины Pirelli Diablo Rossa Corsa II.


В техническом плане Superveloce Alpine идентичен стандартной версии. Передняя подвеска у мотоцикла — перевернутая вилка, сзади используется алюминиевый маятник с моноамортизатором, а за движение отвечает рядный трехцилиндровый двигатель объемом 798 см3 (147 л.с.) в связке с 6-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость 173-килограммового байка — 240 км/ч.


Тираж Superveloce Alpine ограничен 110 экземплярами, в Италии цены начинаются от 36 300 евро.

 
 
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В конце ноября Ducati показала особую версию мотоцикла Diavel, которую создали в сотрудничестве с Lamborghini, а теперь подоспел ответ от конкурента - MV Agusta.
 
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