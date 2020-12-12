Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет

Источник материала: ОНТ

В Израиле археологами был обнаружен алтарь в честь древнегреческого бога Пана. Возраст находки оценили примерно в 1800 лет, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на LiveScience.

Базальтовый алтарь был найден при раскопках византийской церкви. Отмечается, что алтарь второго или третьего века был использован при постройке самой церкви, которая датируется пятым веком. Примечательно, что алтарь был перевернут на бок. Предположительно, это было сделано намеренно.

В мифологии древних греков бог Пан был покровителем животного мира и пастушества.

Фото: CC0 / Jumbuk73

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