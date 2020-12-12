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Огромная колонна протестующих идет по улице Могилевской в Минске
Источник материала: Хартия'97
Огромная колонна протестующих идет по улице Могилевской в Минске
Машины сигналят в знак поддержки.
В Минск на улице Могилевской тоже идет большая колонна с флагами, сообщает телеграм-канал
Видео опубликовал и телеграм-канал
Машины сигналят в знак поддержки.
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Машины сигналят в знак поддержки.
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