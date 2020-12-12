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«Смотри в окно, а не в телевизор!»
Источник материала: Хартия'97
«Смотри в окно, а не в телевизор!»
Жители улиц Парниковой и Волгоградской вышли на протестный марш в Минске.
В Минске во многих микрорайонах проходят субботние марши.
Жители районов улицы Парниковой и улицы Волгоградской решили, что утро субботы самое подходящее время для протестного марша, сообщает телеграм-канал
«Смотри в окно, а не в телевизор!», — скандируют минчане.
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Жители улиц Парниковой и Волгоградской вышли на протестный марш в Минске.
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