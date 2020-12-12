Источник материала: Хартия'97

«Смотри в окно, а не в телевизор!» 12.12.2020, 15:21

Жители улиц Парниковой и Волгоградской вышли на протестный марш в Минске.

В Минске во многих микрорайонах проходят субботние марши.

Жители районов улицы Парниковой и улицы Волгоградской решили, что утро субботы самое подходящее время для протестного марша, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%» .

«Смотри в окно, а не в телевизор!», — скандируют минчане.

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