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«Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей»
Источник материала: Хартия'97
«Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей»
Креативный лозунг на пикете в Гомеле.
Сегодня на акции протеста выходят жители многих районов Минска и городов Беларуси.
В Гомеле прошел одиночный пикет с креативным плакатом: «Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей».
Фото опубликовал телеграм-канал
Напомним, что накануне МОК отстранил Таракана, его сына Виктора и участника его ОПГ Дмитрия Баскова от участия в Олимпийских играх.
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Креативный лозунг на пикете в Гомеле.
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