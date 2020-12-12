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«Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей»

12.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей»

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  • 12.12.2020, 15:04
  • 2,252
«Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей»

Креативный лозунг на пикете в Гомеле.

Сегодня на акции протеста выходят жители многих районов Минска и городов Беларуси.

В Гомеле прошел одиночный пикет с креативным плакатом: «Скушай ношпы и запей — от тебя ушел хоккей».

Фото опубликовал телеграм-канал «Реальная Беларусь».

Напомним, что накануне МОК отстранил Таракана, его сына Виктора и участника его ОПГ Дмитрия Баскова от участия в Олимпийских играх.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Креативный лозунг на пикете в Гомеле.
 
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