Источник материала: Хартия'97

Минчане вышли на пикет в районе Комаровского рынка 12.12.2020, 14:47

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Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице.

В Минске представители свободных районов вышли на пикет в районе Комаровского рынка.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице и во многих регионах Беларуси.

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