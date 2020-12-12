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Минчане вышли на пикет в районе Комаровского рынка
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли на пикет в районе Комаровского рынка
Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице.
В Минске представители свободных районов вышли на пикет в районе Комаровского рынка.
Видео опубликовал телеграм-канал
Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице и во многих регионах Беларуси.
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Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице.
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