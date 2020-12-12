Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли тайну гигантских «ушей» нашей Галактики 2 12.12.2020, 14:29

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Аналогичные структуры нашли у соседней Туманности Андромеды.

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» нашла над и под ядром Млечного Пути гигантские шарообразные скопления газа, от которых исходит рентгеновское излучение. Это объясняет существование так называемых ушей нашей Галактики — других облаков плазмы, которые излучают большое количество гамма-лучей, пишет пресс-служба МГУ со ссылкой на статью в научном журнале Nature .

«Ушами» Млечного Пути астрономы называют гигантские пузыри газа, от которых исходит интенсивное гамма-излучение. Их открыл орбитальный телескоп Fermi в 2010 году. Впоследствии астрономы обнаружили аналогичные пузыри у соседней Туманности Андромеды, а также нашли намеки на то, что они есть и в окрестностях других спиральных галактик.

Теоретики предполагают, что эти гигантские пузыри газа оказались в межгалактическом пространстве в то время, когда черные дыры из центра Млечного Пути и Туманности Андромеды выходили из «спячки». Другие ученые считают, что причиной их появления могли стать взрывы сверхновых и другие эпизоды активности относительно небольших, но многочисленных объектов звездной массы в ядрах спиральных галактик.

Благодаря российско-немецкому орбитальному телескопу «Спектр-РГ», который вывели в космос летом прошлого года, ученые предположили причину появления этих скоплений газа. При анализе данных этого телескопа внимание астрономов привлекли несколько областей, которые вырабатывают фотоны высоких энергий. Они расположены рядом с центральными регионами Млечного Пути.

Детально изучив их, астрофизики пришли к выводу, что это части гигантских «пузырей» из очень горячей плазмы, которую выбросило из центральных регионов нашей Галактики. «Эти пузыри расположены симметрично над галактической плоскостью и под ней. Их размеры достигают 45 тыс. световых лет, что сравнимо с размерами Галактики, которые составляют примерно 97 тыс. световых лет. Резкие края этих пузырей отражают бесстолкновительные ударные волны, образованные при взаимодействии вещества пузырей с межзвездной средой», — пояснил один из авторов статьи, астрофизик из МГУ им. Ломоносова Анатолий Черепащук.

По своей форме и размерам эти структуры оказались очень похожи на «уши» Млечного Пути, которые открыл Fermi. Ученые предполагают, что это говорит в пользу того, что и те, и другие облака газа сформировались благодаря одним и тем же процессам в центре Млечного Пути. Эти процессы связаны с активностью сверхмассивной черной дыры Sgr A* (читается как Стрелец, а со звездочкой. — Прим. ТАСС).

Другим свидетельством этого может быть то, что интенсивность мягкого рентгеновского и гамма-излучения во многих регионах этих облаков оказалась идентичной, а их границы — внешняя для «ушей» нашей Галактики и внутренняя для облаков, открытых «Спектром-РГ», — совпадают.

Расчеты астрономов показывают, что причиной появления подобных взаимосвязанных гигантских структур вряд ли могли быть взрывы сверхновых и другие объекты звездной массы внутри Млечного Пути. Это связано с тем, что наша Галактика в принципе не может произвести на свет столько новых звезд, сколько нужно для выброса столь больших объемов газа за ее пределы.

«Открытие этих пузырей позволяет сказать, что хотя сейчас активность сверхмассивной черной дыры в центре Галактики невелика, в прошлом она была гораздо сильнее. Таким образом, появились основания считать, что между нашей Галактикой и ее центральной сверхмассивной черной дырой существует сильная форма коэволюции, которая проявляется спорадически», — считает Черепащук.

Все это, как считают ученые, говорит в пользу того, что черные дыры могут напрямую влиять на то, с какой скоростью галактики могут производить звезды. Это может объяснять, почему примерно в половине галактик в ближайших окрестностях Млечного Пути звезды перестали рождаться, подытожили ученые.

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