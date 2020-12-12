«Попыткам построить в Беларуси концлагерь нужно положить решительный конец»

Известный белорусский дипломат, экс-посол в Аргентине Владимир Астапенко выступил с заявлением по поводу закрытия границы страны.





Он считает принятое решение ошибочным и призвал международное демократическое сообщество отреагировать на этот шаг официального Минска.

«Парадоксальность и абсурдность такого решения была уже отмечена в многочисленных комментариях и экспертов, и простых граждан», — заметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что «нелегитимная власть Беларуси продолжает практику массовых нарушений фундаментальных прав человека и своих международно-правовых обязательств в этой сфере. Попыткам построить в европейской стране XXI века концентрационный лагерь нужно положить решительный конец».