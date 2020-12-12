Какие работники имеют преимущество при составлении графика отпусков. Объясняет юрист

выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости». Как это сделать правильно и с соблюдением установленных требованийкорреспондент агентства «Минск-Новости».





В редакцию обратилась Юлия Дмитриевна, руководитель структурного подразделения строительной компании, с просьбой разъяснить, как правильно составить график трудовых отпусков и какие работники имеют преимущество. На вопросы ответила юрист Ольга Шилкова.

















Эту работу нанимателю целесообразно провести, не дожидаясь наступления нового года. По общим правилам утвердить график отпусков необходимо до 5 января, если иной срок не установлен законодательством. При его составлении наниматель обязан учитывать желание отдельных категорий работников, которым предоставлено право на трудовой отпуск в определенное время или периоды (ч. 4 ст. 168 ТК), а именно в летнее или другое удобное время.





К таким относятся:





лица моложе 18 лет;

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств;

матери (мачехи), воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 14 лет, а также матери (мачехи), отец (отчим), воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

работники, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

работники, являющиеся инвалидами, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

работники, эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 г.;

доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР»;

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы.





Следует учитывать, что имеют право на отпуск в определенный период работники, получающие общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образование, специальное образование на уровне общего среднего образования в вечерней или заочной форме получения образования; работающие по совместительству; работающие жены (мужья) военнослужащих; женщины перед отпуском по беременности и родам или после него, а также те, у кого жены находятся в отпуске по беременности и родам.



