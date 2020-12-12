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Отправить бандероль к Новому году будет дороже. Тарифы меняются

12.12.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РУП "Белпочта" информирует об изменении тарифов на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Республики Беларусь.

"В соответствии с постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 23.11.2020 № 76 с 15.12.2020 изменятся тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Республики Беларусь. Так, пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на Br0,06 и будет стоить Br0,60 с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится", - говорится в сообщении.



Прошлый раз тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.

Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений, пишет interfax.by
 
 
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РУП "Белпочта" информирует об изменении тарифов на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории...
 
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