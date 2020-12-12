Отправить бандероль к Новому году будет дороже. Тарифы меняются

"В соответствии с постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 23.11.2020 № 76 с 15.12.2020 изменятся тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Республики Беларусь. Так, пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на Br0,06 и будет стоить Br0,60 с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится", - говорится в сообщении.













Прошлый раз тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.





пишет interfax.by Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений,interfax.by



