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В Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов

12.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 11 декабря на улице Кирова в Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов, сообщает МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Выяснилось, что водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на стоявших на остановке людей, а потом врезался в дерево.

В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Людей освободили спасатели, мужчины госпитализированы.

 
 
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В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Людей освободили спасатели, мужчины госпитализированы.
 
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