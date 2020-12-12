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Мария Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта Баума
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова удостоена международной премии.
Как пишет
Отмечается, что своим решением оргкомитет демонстрирует «преклонение перед отвагой и бескомпромиссностью» оппозиционерки.
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова удостоена международной премии.
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