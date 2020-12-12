Суббота. Протесты не затихают

Такие акции прошли в Прилуках, Сухареве, Кунцевщине, Серебрянке, Лошице...

А если коротко, протесты в Беларуси не умолкают, как навязывают нам (или хотят так думать) пропагандисты государственных СМИ. Посмотрите на цифры: каждую субботу правозащитки сообщают о сотнях задержанных, которых осудят в понедельник по административной статье 23.34. Вот такая карасель.