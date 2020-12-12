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Суббота. Протесты не затихают
Источник материала: Партизан
Нынешний выходной день - не исключение, окрашен в белые и красные цвета. В разных городах Беларуси прошли точечные акции протеста. Такие сражения в Великую Отечественную в сводках называли «боями местного значения». Сегодня как раз тот случай.
Фото: TUT.BY, Боровляны
Такие акции прошли в Прилуках, Сухареве, Кунцевщине, Серебрянке, Лошице...
А если коротко, протесты в Беларуси не умолкают, как навязывают нам (или хотят так думать) пропагандисты государственных СМИ. Посмотрите на цифры: каждую субботу правозащитки сообщают о сотнях задержанных, которых осудят в понедельник по административной статье 23.34. Вот такая карасель.
В эту субботу жители столичной «Площади перемен» записали видео памяти Романа Бондаренко. Сегодня – как раз месяц со дня его гибели парня, которого убили в этом известном на всю страну минском дворе. Мы помним!
Это марш в Колодищах, фото Еврорадио
Не нарушая традицию и, возможно, смету, провластные акции собирают любителей езды в гололёд на очередной автопробег по городам и весям Беларуси. Так себе развлечение, скажите, но для них закон не писан.
По традиции вечером сообщим о количестве задержанных. А может пронесёт?
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Нынешний выходной день - не исключение, окрашен в белые и красные цвета. В разных городах Беларуси прошли точечные акции протеста «местного значения».
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