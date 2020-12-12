Источник материала: Хартия'97

WSJ узнал о проблемах с производством российской вакцины от COVID-19 1 12.12.2020, 16:22

Фото: TASS

Производители испытывают дефицит медоборудования — от крышек для сосудов до так называемых биореакторов

Россия столкнулась с трудностями производства вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 11 декабря, пишет "Гордон" .

Так, источники, знакомые с ходом производства, рассказали, что основная сложность заключается в соблюдении пропорций препарата при переносе производства из небольших лабораторий на крупные фармацевтические заводы. Собеседники издания подчеркивают, что процесс создания вакцины отличается "в каждом биореакторе в зависимости от размера машины и других характеристик, а также таких переменных, как температура, давление воздуха и уровень pH".

WSJ напоминает, что "Спутник V" состоит из двух доз, в каждой из них содержится разный тип аденовируса. Из-за этих особенностей производство второй дозы более сложное и требует больше времени.

Кроме того, российские производители испытывают нехватку и другого медоборудования, необходимого для выпуска вакцины, – "от крышек для сосудов до так называемых биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины".

Издание отмечает, что на фоне проблем с производством Россия в 15 раз снизила прогноз по количеству доз, которые собирается выпустить в этом году, – с 30 млн доз до 2 млн.

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